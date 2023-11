Florianópolis, Curitiba, Belo Horizonte, Cabo Frio, Niterói e Rio de Janeiro lideram viagens em feriados prolongados

Levantamento feito pela Wemobi considera as rotas mais procuradas nos últimos feriadões e as que mais têm bilhetes reservados para os próximos

Esse ano tem reservado muitos feriados prolongados. Seis já passaram e outros dois – Finados, em 2 de novembro, e Consciência Negra, no dia 20 de novembro – estão por vir. As datas são um prato cheio para viajar e movimentam a procura por passagens rodoviárias. A wemobi, plataforma de viagens com experiência 100% digital, preparou um levantamento elencando quais cidades lideraram as aquisições de bilhetes nos feriadões que já passaram e para os que se aproximam.

São Paulo é de onde a maioria dos viajantes saíram. As viagens dentro do Sudeste são a maioria: Belo Horizonte, Cabo Frio, Niterói e Rio de Janeiro são os mais procurados. No Sul, o destaque ficou para Curitiba e Florianópolis.

O cenário de reservas já garantidas para os próximos dois feriados prolongados de novembro é o seguinte: São Paulo é para onde as pessoas mais devem viajar. Belo Horizonte e Rio de Janeiro aparecem logo na sequência, respectivamente. As viagens reservadas para esses destinos são maioria para ambos os períodos até então.

Viajar nos miolos de feriados é opção para quem quer economizar ainda mais

É natural que os viajantes optem pelos embarques um dia antes de um feriado prolongado e escolham retornar para suas casas no último dia. Mas diante de um cenário onde muitos trabalhadores estão sob regime híbrido ou remoto e têm a flexibilidade de pegarem a estrada nos chamados miolos – períodos um pouco antes, durante ou após o próprio feriado. De acordo com a wemobi, a alternativa pode render ainda mais descontos ao usuário. Se a compra for antecipada, cerca de 30 dias antes do dia pretendido para embarque e desembarque, a economia pode chegar a 60% em relação aos preços normais.

Últimos lugares para viajar com desconto

E para quem ainda não se planejou e tem flexibilidade de datas, a wemobi está promovendo uma ação especial com 50% de desconto para embarques nos dias 02, 03 e 04 de novembro nas principais rotas de ‘experiência wemobi’. Para garantir o desconto basta utilizar o cupom FERIADOU50 ao fim do fluxo de compra. Todas as informações estão no link.