Fase de testes está programada para a próxima quarta-feira (8) nos trens expressos do Ramal Santa Cruz, no Rio de Janeiro

Ao todo, serão 15 viagens nos períodos da manhã e tarde

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A SuperVia anunciou que a partir da próxima quarta-feira, 8 de novembro de 2023, começa a fase de testes do retorno dos trens expressos do Ramal Santa Cruz nos picos matutino e vespertino.

Estão programadas oito viagens no período da manhã, das 3h53 às 6h08 (sentido Santa Cruz-Central do Brasil), enquanto durante a tarde ocorrem sete viagens, das 16h40 às 18h40 (sentido Central do Brasil – Santa Cruz).

A concessionária destaca que o ramal Santa Cruz transporta, de segunda a sexta-feira, cerca de 57 mil passageiros por dia.

