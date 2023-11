Estudantes de Maringá (PR) que farão o Enem terão ônibus gratuitos à disposição nos dois domingos de prova, dias 5 e 12 de novembro

Será necessário passar o cartão “Passe do Estudante” para que sejam contabilizadas as passagens que serão pagas pelo município

MICHELLE SOUZA

Os estudantes de Maringá (PR) que vão prestar o Enem 2023 terão transporte público gratuito nos dois domingos da prova, dias 5 e 12 de novembro.

A Prefeitura da cidade fez o anúncio nesta terça-feira, 31 de outubro de 2023, garantindo o transporte coletivo gratuito para todos os candidatos. Para ter direito a gratuidade, será necessário passar o cartão Passe do Estudante na catraca para que sejam contabilizadas as passagens que serão pagas pelo município.

A Semob (Secretaria de Mobilidade Urbana) ressaltou que os participantes do Enem poderão utilizar o Passe do Estudante durante todo o dia da prova sem a perda de unidades para uso nos dias letivos.

As provas do Enem 2023 acontecem nos dias 5 e 12 de novembro, nos dois primeiros domingos do mês, tanto as impressas quanto as digitais. Os portões das escolas onde os estudantes farão as provas ser]ao são abertos às 12h e fechados às 13h em ponto. A duração é de 5 horas e 30 minutos, no primeiro dia de provas, e de 5 horas no segundo.

O Enem faz a avaliação do desempenho escolar dos estudantes ao fim da educação básica e funciona como porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e do Programa Universidade para Todos (Prouni).

Michelle Souza, para o Diário do Transporte