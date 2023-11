Emplacamentos de ônibus acumulam alta de 21,85% entre janeiro e outubro, diz Fenabrave

Dados foram divulgados nesta quarta-feira (1º); Mercedes-Benz responde por 57,39% do mercado

ADAMO BAZANI

Os emplacamentos de ônibus no mercado brasileiro acumularam alta de 21,85% entre janeiro e outubro de 2023, com 20.793 unidades licenciadas, em comparação com semelhante período de 2022, quando foram emplacados 17.064 coletivos.

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 1º de novembro de 2023, pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), que reúne as revendedoras e concessionárias.

O resultado supera as expectativas mais pessimistas que apontavam para um possível desaquecimento do mercado na reta final do ano devido à troca de tecnologia de emissão de poluentes Euro 5 (mais poluidora e mais barata) para Euro 6 (obrigatória para veículos a diesel desde janeiro de 2023 no Brasil).

O mês de outubro, segundo a Fenabrave, foi positivo.

Foram emplacados em outubro de 2023, 1.919 ônibus, número 5,32% maior que as 1822 unidades de setembro de 2023 e 4,98% maior que o total de 1.828 coletivos emplacados em outubro de 2022.

MARCAS:

Segundo a Fenabrave, no acumulado do ano de 2023, entre janeiro e outubro, a Mercedes-Benz lidera com 57,39% no mercado nacional de ônibus, totalizando 11.933 unidades.

Em segundo lugar, aparece a Volkswagen, com 4022 ônibus emplacados no período, o que representa 19,34%.

Em terceiro, surge a Volare (Marcopolo), marca de ônibus de pequeno porte, com 2918 unidades e 14,035 de participação.

Veja a relação de todas as marcas:

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes