Eduardo Paes libera R$ 89 milhões para pagamento de subsídio ao sistema de ônibus do Rio de Janeiro

Além da tarifa paga pelos passageiros, consórcios recebem valor adicional pelo serviço efetivamente prestado com base no quilômetro rodado

ALEXANDRE PELEGI

O Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, assinou decreto liberando R$ 89 milhões (R$ 89.294.594,40) de crédito suplementar em favor da Secretaria Municipal de Transportes.

Os recursos são direcionados à “melhora do sistema de transporte público por meio de subsídio”.

Como mostrou o Diário do Transporte, em maio de 2022 a prefeitura firmou acordo com os consórcios de ônibus e o Ministério Público Estadual vinculando a manutenção do valor da passagem ao pagamento de subsídio às empresas de ônibus. O termo reduziu o contrato de concessão que vigorava, entre outras medidas.

Além da receita da tarifa paga pelos passageiros, os consórcios recebem desde então um valor adicional pelo serviço efetivamente prestado com base no quilômetro rodado.

O município atesta a quilometragem rodada por meio de GPS. As linhas que não cumprem a quilometragem mínima exigida pela Prefeitura não recebem.

O prazo de validade do contrato de concessão do sistema de ônibus, que se estendia até 2030, foi reduzido em dois anos e permanecerá vigente até 2028.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes