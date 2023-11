Detro-RJ reforça fiscalização durante feriado do Dia de Finados e final da Libertadores

Durante a Operação, serão verificadas condições de segurança e acessibilidade dos coletivos disponibilizados à população

PAULO REDA

O Departamento de Transportes Rodoviários do Rio de Janeiro (Detro-RJ) intensificou, a partir desta quarta-feira, dia 1º de novembro, as ações de fiscalização em todo o estado. A ideia é proporcionar mais segurança durante o período do feriado de Finados que, este ano, coincide com a final da Copa Libertadores, na capital carioca, no sábado, dia 4 de novembro.

Na véspera do feriado, a equipe de fiscalização do departamento percorreu a Rodoviária do Rio, o Terminal Rodoviário Roberto Silveira (Niterói), além dos terminais de Nova Iguaçu, de Volta Redonda, e dos terminais Rodoviários Alexis Novelino (Cabo Frio) e Roberto Silveira (Campos dos Goytacazes), em mais uma edição da Operação Feriado de Finados.

Ao todo, 98 coletivos foram vistoriados, resultando em 13 autuações e 12 recolhimentos à garagem por irregularidades como descumprimento de normas de acessibilidade, má conservação dos veículos e ausência de documentação ou selo de autorização de tráfego vencido.

Já durante a sexta-feira e o sábado, dias 3 e 4 de novembro, as ações serão direcionadas à Rodoviária do Rio, na região portuária da cidade, para a Operação Libertadores, que ocorrerá em adesão ao esquema de segurança montado pelo Governo do Estado para a final de sábado no Maracanã.

Para auxiliar na fiscalização, a população pode entrar em contato com a Ouvidoria do departamento para queixas, reclamações ou sugestões por meio do site http://www.detro.rj.gov.br/ ou pelo número (21) 3883-4141.

Paulo Reda, para o Diário do Transporte