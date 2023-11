Caraguatatuba intensifica fiscalização contra transporte clandestino de passageiros

Operação conjunta da Prefeitura, ANTT, Artesp, EMTU e Polícia Militar terá início no feriado de quinta-feira, dia 2 de novembro

PAULO REDA

A Prefeitura de Caraguatatuba, em parceria com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Agência de Transporte de São Paulo (Artesp), Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) e Polícia Militar, intensificam a partir do feriado de Finados, quinta-feira, dia 2 novembro, operações que visam coibir o transporte clandestino de passageiros, em especial em veículos de turismo.

Durante as ações, que serão estendidas por toda a temporada de verão, será observada a regularidade dos veículos junto aos órgãos de transporte licenciadores. Se constatada alguma irregularidade, poderá ser gerado auto de infração ou a apreensão.

Além disso, também será verificado o cumprimento do Código de Trânsito Brasileiro e o porte da senha de autorização de entrada no município. A Secretaria de Mobilidade e Proteção ao Cidadão de Caraguatatuba reforça a importância de todos os interessados em realizar viagens de turismo à cidade solicitarem o pedido de autorização por meio do Canal 156, com antecedência de, no mínimo, 10 dias.

Os pedidos são analisados, inicialmente, pelo Setor de Fiscalização de Transporte da Secretaria, que checa a regularidade do transportador junto aos órgãos competentes. Também verificam a CNH do condutor e os documentos do veículo. A segunda fase da análise é feita pela Secretaria de Turismo. Dúvidas podem ser esclarecidas por meio do Canal 156 ou telefone 0800-778.8080, da Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão.

Paulo Reda, para o Diário do Transporte