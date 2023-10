Trens da linha 8-Diamante não circulam entre as estações Domingos de Moraes e Comandante Sampaio das 4h às 10h desta quinta-feira (02), quando ônibus do PAESE atendem passageiros

Serviço passa por atividade de atualização no sistema de sinalização; coletivos também darão suporte aos usuários que desejarem integrar com a linha 9-Esmeralda

Nesta quinta-feira, 02 de novembro de 2023, feriado de Finados, os trens da linha 8-Diamante, operada pela ViaMobilidade, não circulam entre as estações Domingos de Moraes e Comandante Sampaio entre 4h e 10h.

A alteração na operação acontece devido a uma atualização no sistema de sinalização do serviço.

De acordo com a concessionária, o trecho será atendido nos dois sentidos por ônibus do PAESE (Plano de Apoio entre Empresas de transporte frente as Situações de Emergência), que também vão garantir a integração com a linha 9-Esmeralda.

As estações desatendidas serão Domingos de Moraes, Imperatriz Leopoldina, Presidente Altino, Osasco e Comandante Sampaio.

Confira como fica a transferência no período de desatendimento:

Na Linha 8-Diamante, haverá disponibilidade de ônibus a partir das estações Domingos de Moraes e Comandante Sampaio com destino à estação Ceasa, da Linha 9-Esmeralda. Para as transferências da Linha 9 para a Linha 8, também haverá ônibus saindo de Ceasa, tanto para Domingos de Moraes quanto para Comandante Sampaio. O passageiro que desejar seguir para estações do trecho das intervenções na linha 8 deverá pegar um segundo ônibus, o que leva passageiros para as Estações Imperatriz Leopoldina, Presidente Altino e Osasco, e que saem de Comandante Sampaio ou Domingos de Moraes.

Durante todo o período da operação PAESE, os passageiros serão informados nos trens e nas estações por meio de avisos sonoros e cartazes de sinalização, assim como pelos AAS (Agentes de Atendimento de Segurança).

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte