Prefeitura de Nova Friburgo terá de pagar dívida de quase R$ 8 milhões a empresa Friburgo Auto Ônibus após decisão do TJ-RJ

Valor da tarifa dos ônibus pode subir para R$ 5,73

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Após a empresa Friburgo Auto Ônibus (Nova Faol) entrar com recurso contra a Prefeitura de Nova Friburgo no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ), este que por sua vez o aceitou, foi determinado que valor das passagens de ônibus aumente para R$ 5,73 e que seja retroativo a outubro de 2022, mês em que teve início o acordo.

Agora a prefeitura terá de decidir se o aumento será feito na tarifa e/ou no subsídio, ou se entrará com recurso referente a esta última decisão do TJ-RJ.

Caso a administração pública opte por manter a tarifa a R$ 4,20, terá de aumentar o subsídio de R$ 930 mil mensais para R$ 1,53 milhão mensal.

A soma da dívida da prefeitura com a Friburgo Auto Ônibus soma R$ 7,8 milhões, considerando o período de 1º de outubro de 2022 e 31 de outubro de 2023.

