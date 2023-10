Mobi-Rio convoca 224 motoristas de articulados para realização de prova prática

Profissionais selecionados devem aguardar contato através do e-mail cadastrado na inscrição, por onde será informado local e horário do teste

ARTHUR FERRARI

A MOBI-Rio, empresa da Prefeitura do Rio de Janeiro responsável pelo gerenciamento do sistema BRT, divulgou no Diário Oficial do Município desta terça-feira, 31 de outubro de 2023, a lista dos 224 motoristas de ônibus articulados selecionados para participar da prova prática de direção. (Confira a lista de aprovados no final do texto)

De acordo com a publicação, os profissionais devem aguardar contato por meio do e-mail informado no ato da inscrição, por onde receberão as informações sobre o local, data e horário da realização da prova prática.

Vale ressaltar que os motoristas devem levar a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) no dia da prova. O porte do documento é obrigatório para realização do exame.

Confira a lista com os 224 selecionados:

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte