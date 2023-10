FlixBus expande sua operação e lança novas linhas no Nordeste, SP, MG e Brasília

Itinerários recém lançados contam com passagens promocionais a partir de R$ 9,99 e R$19,99 nas linhas entre Sudeste e Centro-Oeste

ARTHUR FERRARI

A FlixBus Brasil, empresa de tecnologia em transporte rodoviário controlada pela provedora mundial de mobilidade Flix, inicia nova etapa de expansão de suas parcerias. São três novas linhas, contemplando 14 cidades em São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Para os novos trechos no Nordeste, as passagens promocionais custam a partir de R$ 9,99 para algumas das linhas. As demais têm o preço a partir de R$ 19,99. Ao todo, são 9 estados contemplados com 14 destinos.

“Seguimos firmes no nosso intuito de democratizar o transporte rodoviário. Após o sucesso da nossa chegada ao Nordeste, entramos em uma nova fase de expansão com nova linha para a região, conectando também Natal e João Pessoa com Maceió, Aracaju, Salvador e Feira de Santana, além de novas linhas também conectando as regiões Sudeste e Centro-Oeste. É um momento importante de ampliação de rotas, conexão entre as pessoas, movimentação do turismo, sem falar na geração de emprego e renda”, comemora o CEO da FlixBus Brasil, Edson Lopes.

Segundo Lopes, a nova fase da expansão sinaliza a estratégia de crescimento no Brasil, além da missão da FlixBus de oferecer experiências de viagem de ônibus com comodidade e preços acessíveis aos passageiros, contribuindo para democratizar o transporte de longa distância no Brasil.

Os preços promocionais são válidos até 21/11. Os interessados poderão adquirir os bilhetes pelo site ou aplicativo da FlixBus, disponível nas lojas dos smartphones iOS e Android. Não será necessário o uso de cupons de desconto, uma vez que os valores promocionais estarão disponíveis diretamente na exibição da tela de compra, de acordo com a disponibilidade.

Linha Início da operação Preço promocional (em R$)* São Paulo (SP) x Campinas (SP) x Ribeirão Preto (SP) x Uberaba (MG) x Uberlândia (MG) x Araguari (MG) x Brasília (DF); 13/11 A partir de 19,99 Uberaba (MG) x Uberlândia (MG) x Brasília (DF); 20/11 A partir de 19,99 Natal (RN) x João Pessoa (PB) x Recife (PE) x Maceió (AL) x Aracaju (SE) x Salvador (BA) x Feira de Santana (BA); 27/11 A partir de 9,99

* Preço promocional para viagens realizadas em território brasileiro, sujeito à disponibilidade e limitado a três passageiros por reserva. Reservas repetidas, com mais de três passageiros, com dados genéricos e/ou incorretos poderão ser canceladas. Válido para compras no site e aplicativo da FlixBus entre os dias 31/10/2023 e 21/11/2023.