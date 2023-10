Campinas (SP) tem segunda consulta pública da licitação do transporte coletivo encerrada nesta segunda-feira (30)

População questionou tópicos referentes à operação das linhas municipais, bilhetagem eletrônica e meios de pagamento

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Na última segunda-feira, 30 de outubro de 2023, foi encerrada a segunda consulta pública da atual licitação do transporte coletivo de Campinas (SP).

Foram registradas 131 manifestações de cidadãos do município paulista.

Programada para a semana que vem, a fase seguinte consiste na divulgação do cronograma com as próximas etapas da consulta e da licitação.

Através de um formulário eletrônico, a administração pública pôde receber as sugestões e observações dos moradores.

Os questionamentos mais comuns tratam da operação das linhas municipais (criação de novas linhas, expansão do atendimento ou mudanças de itinerários), da bilhetagem eletrônica e de uma maior facilidade nos meios de pagamento da tarifa.

Em relação a frota elétrica, sugeriram mudanças na forma de contratação e a redução do número de veículos indicado no edital.

“Estamos trabalhando para que o novo sistema de transporte seja licitado o quanto antes, com diversas oportunidades de participação da sociedade civil. Nosso foco é finalizar todo o processo para que o transporte público de Campinas avance e ofereça mais qualidade, pontualidade e modernidade para a população”, disse o prefeito Dário Saadi.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte