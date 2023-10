Autopass apresenta inovações na Arena ANTP 2023

Em um dos maiores eventos do setor, empresa ressaltou reposicionamento de mercado, e apresentou novo serviço, o Sistema Inteligente de Transporte (ITS)

São Paulo, outubro de 2023 – A Autopass, empresa de soluções para mobilidade e bilhetagem eletrônica, foi destaque na 22ª Arena ANTP 2023 – Congresso de Mobilidade Urbana, um dos maiores eventos do setor, confirmando sua atuação para a transformação e melhoria da mobilidade urbana da cidade de São Paulo e região Metropolitana, principalmente por meio de sua plataforma TOP, que integra diferentes canais e possibilita uma melhor jornada para os passageiros.

Na ocasião, além do reposicionamento de negócio, a empresa apresentou o Sistema Inteligente de Transporte (ITS), que proporciona aos operadores de transporte uma visão completa e personalizada de suas operações, por meio da unificação de informações sobre a movimentação de veículos e fluxo de passageiros em uma única plataforma. O novo serviço, que conta com GPS no validador incorporado, contribui para controle de oferta pela demanda, visibilidade operacional e pontualidade nos serviços, beneficiando tanto os operadores quanto os passageiros.

O ITS complementa o ecossistema TOP, que possibilitou aos paulistanos maior acesso ao transporte público. A plataforma TOP oferece soluções digitais, como um cartão de transporte com opção de débito e crédito, pagamento por aproximação em catracas do Metrô, CPTM e ônibus da EMTU, presença na Carteira do Google e compra de bilhete direto no APP TOP e no WhatsApp TOP.

Durante o evento, Daniel Takatohi, Diretor de Novos Negócios e Marketing da Autopass, participou do painel “ITS: Tecnologia para todos – empresas, governos e população”, e trouxe considerações sobre os benefícios do avanço desses recursos, considerando as diversas possibilidades e alternativas para os operadores, poder concedente e a população.

Entre os números da empresa que reforçam esse pioneirismo estão mais de 10 milhões de transações por dia – somando uma média de 300 milhões ao mês -, 13 milhões de cartões emitidos em 14 anos, atendendo mais de 180 estações de trilhos (CPTM e Metrô) integrados e 38 operadoras dentro do mercado paulista, além de 5 mil ônibus integrados em uma mesma plataforma. Já na Plataforma TOP são mais de 370 milhões de bilhetes QR Codes vendidos 2,5 milhões de cadastros no APP e uma rede credenciada de venda de 8 mil estabelecimentos por toda capital e região metropolitana de São Paulo.

Sobre a Autopass

A Autopass é uma empresa de soluções para mobilidade e bilhetagem eletrônica, gerenciando mais de 10 milhões de transações por dia, com mais de 13 milhões de cartões emitidos. Com o propósito de integrar tecnologia e inovação à serviço da mobilidade humana, a empresa criou um ecossistema de confiança e respeito, onde todos possam ter mais conexão em suas jornadas. Neste ano, a empresa foi vencedora do Prêmio Vozes da Mobilidade, do Estadão na categoria Inovação, conquista que já tinha ganhado em 2022 na categoria Novas Tecnologias. Ainda no ano passado, a Autopass foi eleita a melhor “operadora de sistema de bilhetagem” pelo décimo ano consecutivo pela revista Maiores & Melhores do Transporte e estava inserida no ranking das 100 Empresas Mais Influentes em Mobilidade Urbana no Brasil pelo Estadão e Connected Smart Cities.