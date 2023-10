VÍDEO: Um dos motoristas dos ônibus da Metrópole Paulista que bateram estava bêbado e foi preso em flagrante, diz SSP

Exame de “bafômetro” no condutor apontou dosagem alcoólica. O motorista do ônibus, entretanto, pagou fiança e responderá em liberdade

ADAMO BAZANI

Estava bêbado o motorista de um ônibus da Viação Metrópole Paulista que bateu na traseira de outro coletivo da mesma empresa, na Avenida Guarapiranga neste domingo, 29 de outubro de 2023, zona Sul da capital paulista.

A informação é da SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo nesta segunda (30).

Segundo nota da pasta, o condutor, de 57 anos, foi preso em flagrante.

A SSP diz que ele fez o exame do bafômetro que constatou a presença de álcool no organismo.

O motorista do ônibus, entretanto, pagou fiança e responderá em liberdade.

Ao menos oito pessoas se feriram.

Um homem de 57 anos foi preso em flagrante por embriaguez ao volante, na tarde deste domingo (29), na Avenida Guarapiranga, zona sul da capital.

Policiais militares faziam patrulhamento pela via, quando foram acionados para uma ocorrência de acidente de trânsito. No local foram informados que um ônibus trafegava pela faixa exclusiva quando colidiu em outro, que estava parado.

Oito pessoas que estavam no interior do coletivo ficaram feridas e foram socorridas pelo SAMU e GRU ao Hospital Municipal do Campo Limpo, onde permaneceram internadas. Os PMs realizaram o teste do bafômetro no motorista que causou o acidente, resultando positivo para o consumo de álcool.

Ele foi conduzido ao 102° DP (Socorro), onde a prisão foi formalizada. O caso foi registrado como embriaguez ao volante e o autor liberado após pagamento de fiança.

A BATIDA:

O Diário do Transporte já havia noticiado a batida neste domingo (29), quando as causas ainda estavam em apuração.

Um ônibus da Viação Metrópole Paulista bateu na traseira de outro ônibus da mesma empresa neste domingo, 29 de outubro de 2023.

A batida foi na Avenida Guarapiranga nº 752, no bairro Socorro, Zona Sul de São Paulo.

O corpo de bombeiros foi acionado para atender uma pessoa que ficou ferida. Não há informações sobre a identificação e o estado de saúde dela.

De acordo com funcionários que estavam no local, o SAMU atendeu outras oito vitimas

Um ônibus fazia a linha 7016/10 (Jd. Ângela – Term. Sto. Amaro ) e outro operação a linha 737A/10 (Term. Jd. Ângela – Term. Sto. Amaro).

Apesar de serem da mesma empresa, os ônibus pertencem a garagens diferentes.

Por meio de nota, a SPTrans disse que está apurando o acidente.

A SPTrans informa que o Programa de Redução de Acidentes de Transporte (PRAT) está apurando a ocorrência deste domingo (28), na Av. Guarapiranga, 752, Socorro, sentido bairro, envolvendo o ônibus de prefixo 7 3447 (linha 7016/10 Jd. Ângela – Term. Sto. Amaro ) e o de prefixo 73899 (linha 737A/10 Term. Jd. Ângela – Term. Sto. Amaro), ambos da Viação Metrópole. A concessionária foi orientada a prestar apoio à vítima. Um BO/PM foi registrado.

A SPTrans trabalha para aumentar a segurança viária no transporte público e realiza medidas para atingir este objetivo nas ruas da cidade. Entre as ações já adotadas estão o novo treinamento para todos os motoristas da capital, a fiscalização intensiva dos itens de segurança, a apreensão de veículos e o afastamento de motoristas que não adotaram conceitos de direção defensiva, além da determinação de instalação de lacres que impedem a violação dos bloqueadores de porta. A SPTrans e a Prefeitura fazem, ainda, campanhas permanentes de segurança.

Complemento:

A SPTrans repudia veementemente a conduta do operador que foi flagrado, segundo as autoridades policiais, conduzindo um veículo após o consumo de bebida alcoólica. A SPTrans bloqueou o cadastro do condutor, que está impedido de operar ônibus vinculado ao sistema municipal de transporte coletivo público. A concessionária Metrópole, responsável pelo veículo, foi acionada para que tome as medidas administrativas empregatícias cabíveis.

Ádamo Bazani, jornalista especializado em transportes

Michelle Souza, para o Diário do Transporte