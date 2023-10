VÍDEO: Árvore cai e bloqueia Avenida São Luís, na República, desviando linhas de ônibus nesta segunda (30)

Itinerários que circulam pela via são desviados desde às 2h

Linhas de ônibus municipais que trafegam pela Avenida São Luís, na República, região central da cidade de São Paulo, são desviadas pela SPTrans desde às 2h desta segunda-feira, 30 de outubro de 2023.

Uma árvore que caiu na via bloqueia a passagem de veículos próximo à Praça Dom José Gaspar.

A Subprefeitura Sé está com uma equipe a caminho da Avenida São Luís, na República, para retirar a árvore e liberar a via. Em caso de queda de árvore, o munícipe deve entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 156.

Agentes da CET efetuaram desvio pela faixa esquerda da Av. São Luís, devido ao bloqueio na pista da direita, 50 metros antes da Rua da Consolação.

A SPTrans informa que quatro linhas de ônibus estão sendo desviadas desde às 2h desta segunda-feira (30). As demais linhas que trafegam pela via utilizam as outras faixas. Linhas afetadas: 408A/10 Machado de Assis – Cardoso de Almeida Sentido bairro: normal pela Rua Major Sertório, Av. São Luís (pista da esquerda), Viaduto Nove de Julho, Rua Santo Antônio, Terminal Bandeira, Rua Santo Antônio, Viaduto Jacareí, prosseguindo normal. 4112/10 Sta. Margarida Maria – Pça. da República 4113/10 Gentil de Moura – Pça. da República Sentido bairro: normal pela Rua Líbero Badaró, Largo São Francisco, Rua Benjamin Constant, Praça da Sé, Praça Dr. João Mendes, prosseguindo normal 2290/10 Term. São Mateus – Term. Pq. D. Pedro II Sentido centro: normal pela Rua do Gasômetro, Viaduto Diário Popular, Praça Ragueb Chohfi, Terminal Parque Dom Pedro, prosseguindo normal.

