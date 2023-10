Trens da linha 1-Azul do Metrô operam com velocidade reduzida e maior tempo de parada nesta segunda (30)

Circulação também é afetada na linha 3-Vermelha

ARTHUR FERRARI

Os passageiros das linhas 1-Azul e 3-Vermelha do Metrô de São Paulo sofrem com trens circulando em velocidade reduzida e com maior tempo de parada na manhã desta segunda-feira, 30 de outubro de 2023.

O Metrô trabalha para normalizar a operação o mais rápido possível.

ATUALIZAÇÃO

Os trens da linha 3-Vermelha voltaram a circular normalmente às 10h13.

A linha 1-Azul foi normalizada às 10h34.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte