Mobi-Rio vai contratar 10 fiscais para controlar evasão nos terminais e estações do BRT do Rio de Janeiro

Inscrições para o processo seletivo vão de terça (31) a sexta-feira (03)

ALEXANDRE PELEGI

A MOBI-Rio, empresa da Prefeitura do Rio de Janeiro responsável pelo gerenciamento do sistema BRT (Bus Rapid Transit), anunciou a abertura de 10 vagas para Operador de Estação.

Este cargo fiscaliza e controla a evasão nos terminais e estações e tem a função de multar os usuários não pagantes.

Além de seu papel fiscalizatório, o profissional orienta os clientes quanto ao acesso às estações, uso de máquinas de autoatendimento e demais informações solicitadas.

São 10 vagas, uma delas reservada para Pessoa com Deficiência (PcD).

Com carga horária mensal de 220 horas, o salário é de R$ 2.024,19.

As inscrições vão desta terça-feira, 31 de outubro de 2023, até a próxima sexta-feira, 03 de novembro.

O candidato precisa ter ensino médio completo, e preencher a inscrição online, disponível no endereço eletrônico https://mobi-rio.rio.br/vempramobi/ e acessar os PROCESSOS SELETIVOS ABERTOS.

EVASÃO:

Para a presidente da Mobi-Rio, Cláudia Secin, com a ação dos agentes do BRT Seguro, aliada à tecnologia implementada na reforma das estações, foi possível diminuir em 90% o vandalismo no sistema BRT.

O BRT Seguro é um programa que traz a lógica de tolerância zero para ilegalidades no sistema do BRT, explica o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

“Isso é muito importante e é feito através de prisões, de aplicação de multas para toda e qualquer irregularidade constatada pelos agentes. Dessa forma, conseguimos ter um BRT mais seguro, mais ordenado e também trazemos a cultura da sociedade se empenhar em denunciar o que está irregular e apoiar as forças de segurança e ordenamento” , avalia Carnevale.

Veja abaixo a íntegra do regulamento do processo seletivo:

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes