Implantação de Área Calma de São Miguel Paulista, na Zona Leste de São Paulo, terá atraso de oito meses

Obras de requalificação urbana da área no centro do bairro incluem implantação de dispositivos de moderação de tráfego e priorização de pedestres e transporte público

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura de São Paulo vai atrasar em oito meses a implantação da Área Calma no bairro de São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo.

Como mostrou o Diário do Transporte, foram três tentativas para licitar o serviço, realizadas pela SMT (Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito).

Por fim, em dezembro de 2022, a SMT publicou a contratação da Habitem Incorporação e Construção Ltda pelo valor de R$ 6.284.178,54.

O contrato, com vigência de dez meses, de 28 de dezembro de 2022 a 27 de outubro de 2023, foi prorrogado por mais oito meses, sem aumento do valor.

O aditamento foi publicado no Diário Oficial da Cidade nesta segunda-feira, 30 de outubro de 2023.

HISTÓRICO

O Projeto de Requalificação Urbana e Segurança Viária de São Miguel Paulista – uma das principais centralidades da zona Leste de São Paulo, faz parte de uma série de iniciativas da prefeitura com o objetivo de reduzir o número de mortos e feridos no trânsito, melhorar a mobilidade urbana e requalificar o espaço público.

Dentre essas iniciativas está a implantação de áreas de velocidade reduzida.

O programa, iniciado em 2013, consistiu na delimitação de 13 perímetros urbanos com velocidade máxima regulamentada em 40 km/h ou 30 km/h.

A medida visou aumentar a segurança dos usuários mais vulneráveis do sistema viário – pedestres e ciclistas – buscando a convivência pacífica e a redução do número de colisões e atropelamentos.

O projeto conta com as parcerias da Iniciativa Bloomberg para Segurança Global no Trânsito (BIGRS), Fundação Getúlio Vargas (FGV), Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento (ITDP), Associação Nacional de Gestores de Transporte Urbano – Iniciativa Global de Desenho de Cidades (NACTO-GDCI) e WRI Brasil.

O projeto de requalificação de São Miguel foi desenvolvido de forma conjunta entre as organizações parceiras e técnicos da Prefeitura de São Paulo, em especial a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-SP).

As ações consistem em diversas intervenções físicas na Área Calma de São Miguel, tais como: extensões e requalificação de calçada, estreitamentos de vias, travessias e interseções elevadas, lombadas, ilhas de refúgio, e a criação de uma praça.

Além disso, o escopo do projeto prevê melhorias na acessibilidade, pavimentação, drenagem, sinalização (horizontal, vertical e semafórica) e paisagismo.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes