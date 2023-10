FINADOS: 219 mil devem utilizar a Rodoviária do Rio no próximo feriado

A véspera de Finados (01/11) deverá registrar mais de 41 mil passageiros entre embarque e desembarques. Muitos devem enforcar a sexta-feira em mais um feriado prolongado de 2023

ADAMO BAZANI

A Rodoviária do Rio deverá movimentar 219.430 passageiros de 1 a 6 de novembro (Finados). De acordo com viações, serão disponibilizados 7.095 ônibus, sendo 1.151 extras, para atender a demanda. A quarta-feira (01/11) será um dos dias com o maior número de pessoas saindo do Rio para viajar de ônibus para as regiões mais procuradas (serão 22.169 pessoas embarcando). Ainda há passagens e quem comprar com antecedência garantirá descontos, basta acessar o sistema de buscas oficial em http://www.rodoviariadorio.com.br.

As regiões mais procuradas são os destinos de curta distância como regiões da Costa do Sol, Serra, Costa Verde, Vale do Café e interior do Estado do Rio, além de cidades como Minas Gerais e São Paulo. De 1 a 5/11, as viações que operam as linhas RJ – Foz do Iguaçu – RJ registram um aumento na demanda e disponibilizarão ônibus extras em função da procura por passagens pelos argentinos para o final da Libertadores no Maracanã.

A partir do dia 1 de novembro (quarta-feira), a Rodoviária do Rio, em apoio à Socicam, inicia a campanha de arrecadação de lacres e tampinhas plásticas que ocorrerá simultaneamente em mais de 30 terminais rodoviários no Brasil. O material, que será arrecadado através de caixas coletoras localizadas no setor de embarque superior, próximo à praça de alimentação principal, será revertido na aquisição de cadeiras de rodas para crianças atendidas pelo Instituto Entre Rodas e medicação para o tratamento de crianças com câncer da ONG Tampinhas que Curam. Os lacres de alumínio viram cadeiras de rodas para crianças de 5 a 14 anos com deficiência motora e sem condições de custear o equipamento (que custa mais de R$ 5 mil).

As principais dicas para uma viagem tranquila são: dar preferência ao transporte regular como os ônibus rodoviários que embarcam em pontos oficiais, como a Rodoviária do Rio; não esquecer os documentos de identificação originais com foto para o embarque (acima de 12 anos); chegar com antecedência mínima de 1h ao horário da viagem e tomar cuidado com os aliciamentos oferecidos por irregulares, ambulantes entre outros no entorno do terminal.

Para mais informações, o viajante pode acessar o site oficial http://www.rodoviariadorio.com.br. A Rodoviária do Rio conta com os seguintes canais de atendimento ao passageiro: sac@rodoviariadorio.com.br, @rodoviariadorio (redes sociais) e o Whats App 21 32121800.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes