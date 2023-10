Divinópolis (MG) recebe serviços de recomposição do asfalto em sete vias nesta segunda-feira (30)

Atuação da prefeitura acontece em seis bairros diferentes

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Nesta segunda-feira, 30 de outubro de 2023, a Prefeitura de Divinópolis (MG) realiza o serviço de recomposição asfáltica nos bairros Manoel Valinhas, Candelária, Serra Verde, Centro, Nossa Senhora das Graças e São Lucas.

Ao todo, seis vias recebem as melhorias e contam com a recomposição do pavimento, além de buracos e depressões eliminadas.

Os locais que têm um maior fluxo de veículos e linhas de ônibus são prioridade para a administração pública.

Confira as localidades atendidas:

– Rua Belvedere, Manoel Valinhas

– Rua Cláudio Henrique Vilela, Candelária

– Rua João de Barro, Serra Verde

– Rua Serra do Cristal, Centro

– Rua Rosenwald Hudson de Oliveira, Nossa Senhora das Graças

– Rua José da Paz, Nossa Senhora das Graças

– Rua Paulo Gontijo Aguiar, São Lucas

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte