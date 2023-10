CET-Santos investe R$ 6,5 milhões em modernização de sistema semafórico

Controladoras semafóricas já foram substituídas em 213 cruzamentos

PAULO REDA

A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) de Santos anunciou a reformulação de todo o parque semafórico da cidade. O serviço deve ser concluído no primeiro semestre do próximo ano, com investimento total de R$ 6,5 milhões.

A modernização em andamento já resultou na troca da controladora semafórica (equipamento controla o tempo de abertura e fechamento dos sinais) em 213 dos 381 cruzamentos semaforizados sob gestão municipal. As novas têm chip de dados com 10 gigas de capacidade armazenamento – nas antigas o chip era de 1 giga.

Com as mudanças, passa a ser possível programar remotamente mudanças semafóricas para um evento a ser realizado em data determinada, alterações de tempo em função de um desvio a ser implantado e planejamento de várias outras ações. Já com o monitoramento on-line via central semafórica, os planos adotados podem receber ajustes de acordo com a situação de momento no trânsito.

Outro aspecto importante do processo em curso no sistema viário da cidade diz respeito à troca dos cabos elétricos da rede semafórica. A medida visa reduzir o número de semáforos que entram em amarelo piscante, devido a deterioração do material ao longo do tempo e, ainda, vai coibir o furto de cabos.

SENSORES VIÁRIOS

A instalação de sensores para detecção do volume de tráfego, equipamentos que, interligados às controladoras semafóricas, possibilitam ajustes no tempo de abertura e fechamento dos semáforos, de acordo com a demanda de veículos, também faz parte da modernização operacional do trânsito santista.

Atualmente, oito pontos do viário local têm sensores: saída da balsa (no acesso à avenida da praia), canal 7 com praia (última saída para os motoristas na Ponta da Praia), Rua Carlos Campos com orla, Rua Capitão João Salermo com orla, Avenida Jovino de Melo com Avenida. NSra de Fátima, Avenida Martins Fontes com Rua Cristiano Otoni, Rua Cristiano Otoni com Avenida Getúlio Vargas e Avenida NSra. de Fátima com Rua Ana Santos.

A rede de cabeamento pode ser implantada de forma subterrânea, com a realização de concretagem das caixas de passagem, ou aérea, com a elevação dos cabos, de forma a dificultar o acesso a eles.

Paulo Reda, para o Diário do Transporte