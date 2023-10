VÍDEO: Imagens mostram foco de fogo em rede de trem da linha 10 da CPTM na região de Tamanduateí. Circulação em via única

De acordo com passageiros, queda de raio afeta operação

ADAMO BAZANI

Imagens compartilhadas em redes sociais mostram um trecho da fiação da linha 10 Turquesa em chamas na tarde deste domingo, 29 de outubro de 2023.

De acordo com passageiros, foi um raio que atingiu o sistema elétrico. Por causa disso, ainda segundo relatos dos usuários nas redes sociais, a espera pelas composições aumentou e a velocidade reduziu. Plataformas ficaram mais lotadas. Apesar disso, nos aplicativos oficiais da CPTM, aparece como operação normal.

O Diário do Transporte questionou a estatal que enviou a seguinte nota:

Na tarde deste domingo (29/10), por volta das 15h40, foi identificada uma falha na rede aérea entre as estações Brás e Tamanduateí, Linha 10-Turquesa, provocada por descarga atmosférica na região. Para atuação da equipe de manutenção, os trens do Serviço 710 circulam em via única e velocidade reduzida entre as estações Brás e São Caetano, o que aumenta o tempo de viagem. A CPTM pede desculpas aos passageiros.

