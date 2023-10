VÍDEO: Após mais de uma hora com falha, por queda de raio, Linha 10- Turquesa volta ao normal

Passageiros tiveram que enfrentar redução de velocidade dos trens

MICHELLE SOUZA

A circulação do Serviço 710 da CPTM, neste momento, é normal. Na tarde deste domingo, 29 de outubro de 2023, houve uma falha na rede aérea entre as estações Brás e Tamanduateí, Linha 10-Turquesa.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram um trecho da fiação da linha 10 em chamas.

Segundo a CPTM, a falha foi provocada por uma descarga atmosférica na região. veja nota na íntegra:

A circulação do Serviço 710 da CPTM, neste momento, é normal. Entre 15h40 e 16h56 foi identificada uma falha na rede aérea entre as estações Brás e Tamanduateí, Linha 10-Turquesa, provocada por descarga atmosférica na região. Para atuação da equipe de manutenção, os trens do Serviço 710 circularam em via única e velocidade reduzida entre as estações Brás e São Caetano, o que aumentou o tempo de viagem. A CPTM pede desculpas aos passageiros.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte