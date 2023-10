Neste domingo (29), os trens para Central do Brasil não farão paradas em algumas estações por causa de serviços de manutenção

Previsão é que os trabalhos terminem no início da noite

MICHELLE SOUZA

A concessionária SuperVia, responsável pelos trens urbanos do Estado do Rio de Janeiro, informa que, neste domingo, das 11h às 19h, serão feitos serviços de manutenção de rede aérea e os trens para Central do Brasil não farão paradas nas estações Piedade, Riachuelo, Sampaio, Engenho Novo, Méier e Praça da Bandeira.

O Diário do Transporte segue acompanhando e, assim que a situação for normalizada, essa notícia será atualizada.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte