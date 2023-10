Nesta segunda-feira (30), ônibus cadastrados começam a operar entre Teresina (PI) e Timon (MA)

Após fim das atividades da empresa Timon City

MICHELLE SOUZA

Com o fim das atividades da empresa Timon City, o transporte público entre Teresina (PI) e Timon (MA) irá passar por mudanças a partir desta segunda-feira, 30 de outubro de 2023. Entre as duas cidades, os ônibus e micro-ônibus cadastrados pelo Consórcio Intermunicipal de Mobilidade Urbana (Cimu) começam a operar de forma emergencial. A frota estará em circulação das 6h às 20h. A expectativa é que o tempo de espera no ponto de ônibus seja em média de 30 minutos.

O diretor do Cimu, João Batista, explica que ao todo, foram cadastrados 50 veículos, desses 24 estão prontos para rodar na segunda-feira e os demais à disposição para qualquer eventualidade ou necessidade de substituição. “A informação, que tenho oficialmente do empresário, é que a Timon City não roda mais a partir de segunda. Assim, o sistema emergencial vai entrar em operação na segunda. A população pode esperar uma melhoria porque a quantidade de veículos disponibilizada é maior do que a que estava em circulação”, ressalta.

Os veículos vão operar somente com a tarifa cheia de R$ 5 porque a meia-passagem só é garantida com sistema de bilhetagem eletrônica, que os ônibus cadastrados não possuem. As gratuidades previstas em lei, como, por exemplo, para idosos com a devida comprovação, serão respeitadas.

João Batista, diretor do Cimu, ainda destaca que os ônibus cadastrados serão identificados por meio de um adesivo e haverá fiscalização para evitar o transporte irregular de passageiros. “Os ônibus cadastrados vão estar com um adesivo de identificação com o nome do Cimu e o brasão do município de Timon. Vamos acompanhar a execução das ordens de serviço e uma fiscalização mais dura para coibir o transporte irregular de passageiros”, disse.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte