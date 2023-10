Metrô da Bahia abre vagas emprego para líder e técnico de manutenção, diz CCR

Vaga de liderança é exclusiva para mulheres; Interessados devem se candidatar pelo site da concessionária

ADAMO BAZANI

O Metrô da Bahia abriu vagas de emprego no setor de Manutenção Metroviária.

Uma dessas vagas é para Técnico(a) de Atendimento de Manutenção e a outra é destinada exclusivamente a mulheres interessadas no cargo de Líder de Manutenção.

Os interessados devem se inscrever gratuitamente até segunda-feira, 30 de outubro de 2023, para a vaga de técnico(a), e até o dia 20 de novembro para o cargo de liderança.

As inscrições são realizadas por meio do site da concessionária CCR MetrÇo Bahia: www.ccrmetrobahia.com.br .

A empresa explica que as vagas são para atuar com equipamentos fixos e sinalização. Os requisitos para participar do processo seletivo variam de acordo com cada vaga. As informações completas estão disponíveis na plataforma de seleção e o salário é compatível com o mercado e as pessoas selecionadas irão atuar em Salvador.

A CCR Metrô Bahia ressaltou em nota que todo o cadastro é feito apenas pelo site oficial e não autoriza nenhum colaborador a solicitar dados pessoais de candidatos.

Como efetuar o cadastro:

Acesse o site: http://www.ccrmetrobahia.com.br;

Clique na aba ‘Contato’;

Depois, na área ‘Trabalhe Conosco’;

Você será redirecionado para uma plataforma de seleção externa;

Faça o cadastro e se candidate à vaga escolhida.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes