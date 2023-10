Linhas de ônibus que passam pela Via Norte serão alteradas em Ribeirão Preto (SP) nesta segunda (30)

Objetivo da medida é adequar a oferta de transporte nos bairros situados ao longo da Via

MICHELLE SOUZA

A partir desta segunda-feira, 30 de outubro de 2023, as linhas 211 – Expresso Simioni, 701 – Via Norte, 788 – Expresso Rigon e 810 – Redentor / Via Norte, no sentido bairro-centro, terão seus itinerários alterados, de acordo com a RP Mobi, empresa gerenciadora do trânsito e transporte urbano de Ribeirão Preto, interior de São Paulo.

A modificação acontece para adequar a oferta de transporte coletivo urbano aos moradores e pessoas com interesse nos bairros situados ao longo da avenida Eduardo Andréa Matarazzo, mais conhecida como Via Norte.

Novo itinerário das linhas:

Normal pela avenida Eduardo Andréa Matarazzo (Via Norte) até a rotatória da avenida José de Laurentis, seguindo pela rua Valentina Lanzone Senteleghe (marginal da Via Norte), acesso à pista principal da avenida Eduardo Andréa Matarazzo (Via Norte), retomando ao seu itinerário normal.

Ainda, segundo a RP Mobi nesta segunda-feira também serão instalados novos pontos de ônibus na mesma Via, confira:

BAIRRO/CENTRO:

Ponto 3888 – Av. Mário Covas, 7555

Ponto 3889 – Av. Mário Covas, s/n

Ponto 3890 – Rua Valentina Lanzone Senteleghe, s/n

Ponto 3891 – Rua Valentina Lanzone Senteleghe, 417

BAIRRO/CENTRO:

Ponto 3892 – Av. Eduardo Andrea Matarazzo, 2320

Ponto 3885 – Av. Eduardo Andrea Matarazzo, s/n

Ponto 3886 – Av. Mário Covas, 163

Ponto 3887 – Av. Mário Covas, 656

As linhas 211 – Expresso Simioni, 311 – Expresso Avelino, 601 – Distrito Empresarial, 688 – Expresso Amália, 701 – Via Norte, 788 – Expresso Rigon e 810 – Redentor / Via Norte deverão efetuar parada para embarque e desembarque nos novos pontos, de acordo com os respectivos itinerários.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte