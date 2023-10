Com investimento de cerca de R$ 150 milhões, município de Aracaju (SE) segue em fase de obras da nova Avenida Perimetral Oeste

Melhorias viárias contribuirão para a qualidade da mobilidade urbana na capital

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A cidade de Aracaju, no Sergipe, continua com a construção da Avenida Perimetral Oeste em andamento. Quando concluída, a via terá uma extensão de 7,5 km, largura de 9,5 m e contará com três faixas de rolamento, sendo uma exclusiva para o transporte público, ciclovia e acessibilidade.

Com um investimento de cerca de R$ 150 milhões, as obras foram divididas em quatro fases, sendo que três delas já tiveram início.

A primeira fase consiste na construção de uma ponte sobre o Riacho do Cabral, ligando os bairros Bugio e Soledade. O planejado é que a via conte com extensão de 337,4 metros e 26,4 metros de largura, que serão formados por duas pistas de rolamento, cada uma com três faixas, sendo uma delas exclusiva para ônibus.

Já a segunda fase fará a conexão dos bairros Bugio e Jardim Centenário, além de ter o limite com o município de Nossa Senhora do Socorro e uma ligação com a rodovia Lauro Porto.

Na terceira fase é planejada a construção da via de intersecção do bairro Lamarão até a avenida Juscelino Kubitschek. O trecho terá 4,4 km de extensão.

