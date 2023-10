VÍDEO: Eixo de ônibus da Movebus se solta em movimento na zona Leste de São Paulo e veículo arrasta carroceria no chão

Susto foi grande e ninguém se feriu. Ocorrência foi na tarde desta sexta (27) e SPTrans apura

ADAMO BAZANI

Passageiros de um ônibus da empresa Movebus, que opera na zona Leste e parte da Sul da cidade de São Paulo, e quem estava do lado de fora, mas próximo do veículo, passaram por um susto na tarde desta sexta-feira, 27 de outubro de 2023.

O eixo traseiro do veículo prefixo 5 5389 se soltou com o veículo em movimento.

A carroceria se projetou sobre a peça e depois arrastou no chão.

O incidente ocorreu na Estrada Adutora do Rio Claro, Parque São Rafael, na Zona Leste.

Apesar do susto, ninguém se feriu.

Houve bloqueio parcial da via.

O ônibus, que fazia a linha 4028/10 Hospital São Mateus – limite de Mauá, teve de ser guinchado.

A SPTrans (São Paulo Transporte), que gerencia o sistema de ônibus da cidade de São Paulo, vai apurar que falha ocorreu para resultar no desprendimento do conjunto eixo/rodas.

Em nota, a SPTrans informou que o ônibus será inspecionando

A SPTrans informa que a ocorrência na Estr. Adutora do Rio Claro, no Pq. São Rafael, na Zona Leste, envolveu o ônibus de prefixo 5 5389, que operava pela linha 4028/10 Hosp. São Mateus – Div. de Mauá, da Movebuss. O guincho foi acionado para retirada do veículo e será direcionado para passar por uma inspeção da SPTrans.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes