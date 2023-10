PRF prende passageiros de ônibus interestadual com mais de 13kg de cocaína, haxixe e maconha nas bagagens, em em Presidente Venceslau (SP).

Veículo foi abordado durante fiscalização no km 616,500 da Rodovia Raposo Tavares

MICHELLE SOUZA

Nesta sexta-feira (27), em Presidente Venceslau, interior de São Paulo, a Polícia Militar Rodoviária apreendeu mais de 13 quilos de drogas que eram transportadas por passageiros de um ônibus de linha interestadual.

Uma mulher, de 21 anos, e um homem, de 56 anos, foram presos em flagrante por tráfico de entorpecentes.

O veículo foi abordado pela fiscalização no km 616,500 da Rodovia Raposo Tavares (SP-270).

Na primeira abordagem, os policiais encontraram no bagageiro externo do ônibus duas malas que pertenciam a uma passageira, moradora de Anastácio (MS), e continham 69 tabletes, com 8,310 quilos de maconha, e outros seis tijolos, com 2,264 quilos de haxixe.

No segundo caso, os militares localizaram também no bagageiro externo, uma mala de um passageiro morador de São Paulo (SP), que carregava três invólucros com 2,730 quilos de cocaína.

As drogas foram apreendidas e as duas pessoas presas foram encaminhadas à Delegacia da Polícia Federal, em Presidente Prudente (SP), onde foi registrada a ocorrência.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte