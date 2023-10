Passageiros de ônibus são resgatados em botes salva-vidas do Corpo de bombeiros em Ribeirão Preto (SP)

Coletivo ficou ilhado após tempestade atingir a cidade nesta sexta-feira (27)

MICHELLE SOUZA

Cerca de 40 passageiros que estavam em um ônibus, do transporte público de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, na noite desta sexta-feira, 27 de outubro de 2023, precisaram ser resgatados por botes salva-vidas do Corpo de Bombeiros.

Testemunhas contaram que chovia muito e o coletivo teve uma pane, parou no meio de um alagamento na Via Norte, uma das principais avenidas da cidade, que liga os bairros da Zona Norte ao Centro.

A cozinheira Lúcia Helena Gomes de Oliveira estava no ônibus e foi uma das resgatadas. Ela conta que a água subiu muito rápido e isso impediu que as pessoas descessem do coletivo. “Subiu muito rápido, era muita água. A impressão que a gente tinha era que a água fosse levar o ônibus. Muito rápido. A água entrou bem dentro do ônibus. Ficamos nervosos. Um tentou tranquilizar o outro”, ressaltou.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Em uma hora, foi registrado 87,6 milímetros de chuva. O volume expressivo provocou várias enxurradas e alagamentos, em diversos pontos da cidade. Até uma ponte precisou ser interditada nos dois sentidos por causa de danos no asfalto.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte