Vídeo: ônibus do transporte coletivo de São José dos Campos (SP) pega fogo na tarde deste sábado (28)

Veículo estava estacionado em uma garagem próximo a Via Cambuí

MICHELLE SOUZA

Um ônibus do transporte coletivo de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, pegou pego, no início da tarde deste sábado, 28 de outubro de 2023.

O veículo estava estacionado em uma garagem próximo a Via Cambuí, às margens da Via Dutra.

Vídeo: Notícias SJ Campos

Os bombeiros foram acionados rapidamente, mas as chamas destruíram o coletivo. Ainda não há informações sobre vítimas ou causas do incêndio.

O Diário do Transporte tenta contato com a empresa responsável pelo ônibus para mais informações.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte