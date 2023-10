Extrema (MG) segue com inspeções em rotas do transporte público para melhorias em bairros da zona rural

Visitas foram feitas em trechos que já têm atendimento pela atual operadora

ALEXANDRE PELEGI

A cidade de Extrema, município de Minas Gerais com 53 mil habitantes segue realizando pesquisa online para o transporte público que atende os bairros da zona rural.

Integrantes da Controladoria-Geral do Município e do Setor de Trânsito e Mobilidade Urbana realizaram, nesta última terça-feira (24), uma última inspeção e visita técnica em algumas rotas de ônibus de bairros rurais.

Os técnicos fizeram o monitoramento dos itinerários que já estão em funcionamento e também de outras que ainda serão implantadas.

A prefeitura prepara uma consulta pública para concessão de uma nova empresa que prestará o serviço do transporte coletivo em Extrema.

A ação, que foi realizada juntamente com um consultor terceirizado, faz parte do plano de elaboração do edital de concessão do sistema de transporte coletivo municipal, que se deu por uma sugestão do próprio Setor de Trânsito e Modalidade Urbana, a fim de contribuir com os estudos que estão em andamento.

As visitas avaliavam a qualidade das vias e na acessibilidade presente no percurso dos veículos, identificando na ocasião, os pontos de maior impacto e os locais aos quais serão instalados os abrigos de embarque e desembarque dos passageiros.

Algumas rotas foram analisadas cautelosamente e, devido a impossibilidade do deslocamento do ônibus, será necessária uma reestruturação das linhas urbanas já existentes e também das novas que serão implantadas. Em breve o edital de licitação para a concessão da nova empresa será finalizado e divulgado no site do Imprensa Oficial.