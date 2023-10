Estudantes que vão prestar o Enem em Ferraz de Vasconcelos (SP), terão ônibus de graça nos dois domingos de prova

Gratuidade vale somente para os ônibus das linhas municipais

MICHELLE SOUZA

Nos próximos dois domingos seguintes, dias 5 de novembro e no dia 12, os estudantes de Ferraz de Vasconcelos (SP), que vão prestar o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) serão beneficiados com a gratuidade nos ônibus das linhas municipais da cidade.

Para ter o benefício, basta apresentar um documento de identificação e o comprovante de inscrição do Enem, na ida e na volta da prova. A Prefeitura de Ferraz, por meio das secretarias de Transportes e Mobilidade Urbana, Desenvolvimento Econômico e a concessionária Alto Tietê Transportes (ATT) fecharam um acordo para beneficiar os estudantes nos dias das provas. Nos dias da prova, mais de quatro mil pessoas que estão cursando o terceiro ano do ensino médio, em 18 escolas estaduais da cidade, serão beneficiados com a isenção da passagem, além daqueles que já terminaram o ensino médio algum tempo, mas que vão fazer as provas.

Bruno Mezenga, gerente de Divisão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, ressalta que a passagem já está garantida como uma forma de beneficiar os estudantes. E nos próximos dias estão previstas reuniões com os funcionários da concessionária para esclarecer a gratuidade e facilitar o acesso aos estudantes: “Neste dia, os jovens ferrazenses vão se preocupar apenas em irem bem na prova para obter uma boa nota”, afirmou.

Nesta semana, os locais de prova onde cada candidato fará o Enem foram divulgados no cartão de confirmação, na página do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (Inep). Cada estudante inscrito possui um cartão com os horários e locais das provas, além de recomendações ao candidato.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte