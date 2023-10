Cobrador de ônibus é baleado em frente à garagem da empresa, em Ceilândia (DF), neste sábado (28)

Homem de 38 anos foi atingido de raspão na nuca

MICHELLE SOUZA

Um cobrador de ônibus, de 38 anos, foi baleado na nuca, por um tiro de raspão, em frente à garagem da empresa Marechal, na QNP 24, em Ceilândia, no Distrito Federal, neste sábado, 28 de outubro de 2023. De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu por volta das 15h.

Segundo a 23ª Delegacia de Polícia, responsável pelo caso, o ônibus estava fazendo uma manobra para entrar na garagem, e um dos dois homens de dentro de um carro preto disparou contra o cobrador. Os suspeitos ainda não foram identificados.

Segundo a polícia, o cobrador foi levado para o Hospital Regional de Ceilândia e não corre risco de morte.

Os policiais não encontraram nenhum vestígio em frente à garagem, mas, no casaco do cobrador, foi encontrado o fragmento de um projétil. As imagens das câmeras de segurança da empresa, do local do crime, também podem ajudar nas investigações.

Por meio de nota, a empresa Marechal ressaltou que está acompanhando o caso e o estado de saúde do funcionário.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte