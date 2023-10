Transporte coletivo de Belo Horizonte (MG) ganha 213 novas viagens de ônibus a partir da próxima segunda-feira (30)

Viagens serão distribuídas em 56 linhas municipais

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A partir da próxima segunda-feira, 30 de outubro, a cidade Belo Horizonte (MG) contará com novas 213 viagens em 56 linhas de ônibus, todas programadas para dias úteis.

De acordo com a prefeitura, desde o mês de julho, o sistema de transporte coletivo ganhou 1.317 viagens, sendo 745 nos dias úteis e 572 nos finais de semana (sábado, domingo ou feriado).

Além disso, 220 coletivos foram integrados no atendimento ao público.

Apenas em setembro, foram acrescidas 197 novas viagens por dia útil, sendo 114 no início do mês, mais 57 novas viagens e outras 26 viagens com a criação da linha 721 (Estação São Gabriel/Maria Teresa Via Parque Cerrado).

Já no atual mês de outubro, o município recebeu novas 184 viagens aos sábados e 234 aos domingos.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte