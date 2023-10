Prefeitura de Fortaleza (CE) disponibiliza ônibus extras para o público que vai ao festival Evangelizar É Preciso, neste sábado (28)

Coletivos começam a atender a partir de 12h, distribuídos nos terminais de integração

ARTHUR FERRARI

A Prefeitura de Fortaleza (CE) anunciou que o público que vai ao festival católico Evangelizar É Preciso, que acontece neste sábado, 28 de outubro de 2023, em sua 16ª edição, contará com 25 ônibus extras disponibilizados e distribuídos pelos terminais de integração da cidade.

A operação dos veículos começo ao meio dia, atendendo em conjunto com as 15 linhas do sistema municipal de transporte que já circulam pela região onde acontecerá o festival.

O evento começa também ao 12h, no aterro da Praia de Iracema.

O festival católico tem como tema este ano “Por Suas Santas Chagas vem a vitória”. A edição é liderada pelo padre Reginaldo Manzotti e a programação contará com show de Danilo Dyba, momentos de espiritualidade e música, devoção a Jesus das Santas Chagas, adoração ao Santíssimo Sacramento e missa.

Os ônibus disponibilizados pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) farão viagens expressas saindo dos sete terminais para o aterro da Praia de Iracema. Serão cinco veículos no Antônio Bezerra, dois no Conjunto Ceará, dois no Lagoa, cinco na Parangaba, cinco no Siqueira, três na Messejana e três no Papicu.

Confira as linhas especiais saindo dos terminais para o Aterro da Praia de Iracema neste sábado (28):

Linha 930 – Antônio Bezerra/Aterro da Praia de Iracema

Linha 931 – Parangaba/Aterro da Praia de Iracema

Linha 933 – Lagoa/Aterro da Praia de Iracema

Linha 935 – Messejana/Aterro da Praia de Iracema

Linha 936 – Conjunto Ceará/Aterro da Praia de Iracema

Linha 937 – Papicu/Aterro da Praia de Iracema

Linha 938 – Siqueira/Aterro da Praia de Iracema

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte