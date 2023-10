Plataforma da estação Penha-Lojas Besni, na linha 3-Vermelha, terá interdição para obras neste domingo (29)

Circulação de trens ocorrerá por via única e com restrição de velocidade em toda a extensão da via do Metrô até às 14h

PAULO REDA

Obras de reforço estrutural em uma das plataformas da estação Penha-Lojas Besni para a instalação de portas acontecem neste domingo, dia 29 de outubro. Uma plataforma ficará interditada e a circulação dos trens acontecerá por via única, com restrição de velocidade e maior intervalo em toda a extensão da linha 3-Vermelha até às 14 horas.

Os passageiros devem ficar atentos quanto ao sentido de viagem dos trens. Tanto no sentido Corinthians-Itaquera quanto em direção a Palmeiras-Barra Funda todos serão atendidos de forma intercalada pela mesma plataforma. Funcionários orientarão o embarque.

O Metrô emitirá mensagens sonoras nas estações e nos trens e colocará cartazes nos trens informando sobre as obras, que também serão divulgadas em suas redes sociais.

Após a conclusão do serviço, será iniciada a instalação dos módulos das portas, estrutura que oferece mais segurança aos passageiros e reduz o número de interferências que prejudicam a circulação dos trens como, por exemplo, a queda de objetos na via. Em caso de dúvidas, o passageiro poderá se informar por meio da Central de Informações do Metrô, diariamente, das 5h à meia-noite, pelo telefone 0800-770-7722.

Paulo Reda, para o Diário do Transporte