ICMS aumenta sobre diesel, gasolina e gás de cozinha, que ficam mais caros em 2024

Reajuste das alíquotas será de 12,5% a partir de fevereiro

ARTHUR FERRARI

Aprovado no último dia 20 de outubro pelos secretários de Fazendas dos estados e do Distrito Federal, o aumento nas alíquotas do ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre o diesel, gasolina e gás de cozinha acontece no início de 2024.

De acordo com a decisão do Comsefaz (Comitê Nacional de Secretários de Estado da Fazenda), o reajuste será de 12,5% a partir de 1° de fevereiro.

Os valores das alíquotas sobem de R$ 1,22 para R$ 1,3721 por litro no caso da gasolina, de R$ 0,9456 para R$ 1,0635 por litro no caso do diesel e de R$ 1,2571 para R$ 1,4139 por kg no gás de cozinha.

A publicação feita no Diário Oficial da União na quinta-feira, 26 de outubro de 2023, considera a atualização pela inflação no período de novembro de 2021.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte