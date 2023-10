Compra de créditos para Bilhete Único no Terminal Central de Campinas (SP) poderá ser feita por aproximação do cartão

Recarga estará disponível nos dois postos de venda localizados nas áreas interna e externa, na saída para a Rua Visconde do Rio Branco

PAULO REDA

A partir desta sexta-feira, dia 27 de outubro, os usuários do transporte público em Campinas (SP) poderão adquirir créditos do Bilhete Único e QR Code no Terminal Central, nos dois postos de venda instalados na área interna e externa, na saída para a Rua Visconde do Rio Branco. O pagamento com cartões de crédito e débito será por aproximação. O atendimento no terminal ocorre de segunda a segunda, até às 23h.

De acordo com a Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Campinas (Transurc), a opção pelo pagamento por aproximação foi adotada para a segurança e comodidade dos passageiros. Essa alternativa foi implementada pela Transurc de forma experimental no Terminal Central. A partir da aceitação da nova modalidade, a intenção é fazer uma expansão gradativa para outros locais de venda.

Atualmente, os usuários do transporte público em Campinas já podem efetuar a recarga do Bilhete Único ou compra do QR Code pelo aplicativo Transurc Smart, na rede credenciada, postos físicos em terminais, no site e na sede da empresa, na rua Onze de Agosto, 757.

O valor da tarifa do transporte público no município é de R$ 5,90 (R$ 5,45 com o uso do Bilhete Único Comum) e dá direito à utilização de até três ônibus no período de duas horas. Já o QR Code, em papel ou na tela do smartphone, tem custo de R$ 5,90 e não proporciona a integração.

Paulo Reda, para o Diário do Transporte