Circulação de trens no trecho entre as estações Gramacho e Saracuruna, no Rio de Janeiro, está temporariamente suspensa na noite desta sexta-feira (27)

Ainda não há previsão de restabelecimento nas estações

MICHELLE SOUZA

A SuperVia, concessionária responsável pelos trens urbanos do Estado do Rio de Janeiro, informa que, em função de um acesso indevido a via, a circulação de trens no trecho entre as estações Gramacho e Saracuruna, encontra-se suspensa, na noite desta sexta-feira, 27 de outubro de 2023.

A concessionária disse ainda que lamenta o transtorno e que os técnicos estão atuando para restabelecer a circulação o mais breve possível.

O Diário do Transporte segue acompanhando e, assim que a situação seja normalizada, essa notícia será atualizada.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte