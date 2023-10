Campina Grande (PB) tem frota especial para atender candidatos dos concursos da Polícia e Bombeiros Militares neste domingo (29)

Ônibus de reforço circulam das 6h às 20h

ARTHUR FERRARI

Neste domingo, 29 de outubro de 2023, a cidade de Campina Grande, na Paraíba, oferece frota especial de ônibus para atender à demanda de candidatos que participarão dos concursos públicos da Polícia Militar da Paraíba e do Corpo de Bombeiros Militar. A estimativa é que mais de 12 mil pessoas estejam envolvidas com as provas, incluindo fiscais e profissionais.

Para garantir a mobilidade e o acesso facilitado a esses locais de prova, a prefeitura, por meio da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), tomará medidas excepcionais. A cidade contará com uma frota de transporte público reforçada, que estará em operação das 6h às 20h, visando atender às necessidades dos candidatos e garantir que todos cheguem a tempo aos locais de prova e retornem com segurança para suas residências.

“Estaremos operando com uma frota de ônibus urbana de forma especial, visto que teremos um concurso onde o número de candidatos previstos para Campina Grande ultrapassa os 12 mil, sem considerar a quantidade de fiscais e profissionais envolvidos nesse processo. Fizemos um reforço de frota em linhas que costumeiramente não operam nos dias de domingo para possibilitar que os envolvidos neste concurso possam chegar no momento certo em seus destinos”, explicou a gerente de transportes da STTP, Araci Brasil.

Os reforços na frota de ônibus ocorrerão em dois momentos cruciais do dia. Das 9h30 às 13h, os ônibus estarão disponíveis para transportar os estudantes até os locais de prova. Posteriormente, das 16h30 até as 20h, horário previsto para o retorno dos candidatos para suas casas, a frota especial estará operando. Essas medidas visam acomodar o grande número de pessoas que participarão dos concursos e garantir que não enfrentem problemas de transporte.

