Caio e Busscar são destaques na Arena ANTP 2023 e avaliam participação no evento como positiva

Empresas apresentaram seus maiores lançamentos na 22ª edição do Congresso de Mobilidade Urbana

ARTHUR FERRARI

Visitantes, clientes e parceiros de negócios puderam conferir, nos três dias de evento, os destaques em produtos e serviços para o segmento de ônibus urbano, além de relevantes abordagens em painéis realizados em paralelo à área de expositores.

Apresentando os seus mais recentes lançamentos, as marcas Caio e Busscar foram destaque na 22ª edição do Congresso de Mobilidade Urbana – Arena ANTP 2023, que aconteceu entre os dias 24 e 26 de outubro, na capital paulista. “Tivemos a oportunidade de mais uma vez demostrar os atributos e diferenciais de nossos produtos, agregar em importantes discussões sobre mobilidade e encontrar importantes clientes e parceiros de negócios”, pontua José Gildo Vendramini, gerente nacional de vendas da Caio.

A carroceria eMillennium, específica para chassis com tração elétrica, é um dos produtos que faz parte dos veículos premium da marca Caio. O modelo em exposição recebeu uma adesivagem especial com cores e design que remetem à modernidade, movimento e energia, com a descrição “100% elétrico” em destaque.

“O eMillennium é muito mais do que beleza, segurança e conforto. É um veículo que entrega funcionalidade, facilidade de manutenção, muita tecnologia e soluções inteligentes”, explica Tânia Pires de Souza, gerente de comunicação e marketing do Grupo Caio. A gestora acrescenta: “Também somos movidos por parcerias, por isso nosso agradecimento especial ao cliente Viação Metrópole Paulista, por ceder o eMillennium para ser exposto no Arena ANTP”.

José Gildo (Zezinho) reforça o sucesso do evento: “Integramos clientes e parceiros com os valores de nossa marca. Pudemos demonstrar nossos diferenciais e nossas soluções em transporte, afinal, nossos esforços estão sempre voltados para contribuir com a mobilidade”.

A Busscar também expôs no Arena ANTP uma de suas estrelas, o Vissta Buss 365, que compõe a nova família NB1 Busscar lançada no segundo semestre de 2023. O veículo trouxe o design sofisticado e componentes exclusivos com a assinatura Busscar. “É a primeira vez que o Vissta Buss foi exposto em São Paulo. Estamos extremamente satisfeitos com o feedback positivo que recebemos”, pontua Paulo Corso, diretor comercial da Busscar.

Em paralelo à área de exposições, aconteceram painéis de debate que abordaram questões relevantes para a mobilidade nacional. A Caio, representada pelo vice-presidente industrial, Maurício Lourenço da Cunha, participou do painel sobre “A indústria de ônibus no Brasil”. Dentre as pautas discutidas, os destaques foram a eletromobilidade no Brasil, as necessidades estruturais e os apoios financeiros necessários para que essa forma sustentável de transporte seja mais viável para todas as partes.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte