Trens entre Gramacho e Central do Brasil operam com intervalo irregular, na noite desta quinta-feira (26), no Rio de Janeiro

Ocorrência nas proximidades da Estação Cordovil causa transtornos

A SuperVia, concessionária responsável pelos trens urbanos do Estado do Rio de Janeiro, informou que na noite desta quinta-feira, 26 de outubro de 2026, em função de uma ocorrência nas proximidades da estação Cordovil, alguns trens podem aguardar ordem de circulação e o trecho entre Gramacho e Central do Brasil opera com intervalo irregular.

A concessionária ainda informou que está trabalhando para o rápido restabelecimento e lamenta o ocorrido.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte