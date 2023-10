Trens da linha 12-Safira da CPTM operam com velocidade reduzida na tarde desta quinta-feira (26)

Falha de sinalização foi identificada na região da Estação Engenheiro Goulart

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Na tarde desta quinta-feira, 26 de outubro de 2023, desde às 16h30, os trens da linha 12-Safira da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) circulam com velocidade reduzida e maior tempo de parada.

A mudança na operação ocorre por conta de uma falha de sinalização na região da Estação Engenheiro Goulart, que demanda atuação da equipe de manutenção da estatal.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a Estação Brás lotada de passageiros aguardando os trens.

Confira a nota divulgada pela CPTM sobre a situação na linha 12-Safira:

“Na tarde desta quinta-feira (26/10), entre 14h40 e 16h40, foi identificada uma falha de sinalização na região da Estação Eng Goulart, Linha 12-Safira da CPTM, sentido Brás. Para a atuação da equipe de manutenção, os trens circularam em via singela entre Engenheiro Goulart e Comendador Ermelino, com restrição de velocidade no trecho e maior tempo de parada nas plataformas.”

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte