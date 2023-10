Trem da SuperVia descarrilha, concessionária não admite, mas passageiros fazem o registro das imagens na manhã desta quinta (26)

Empresa diz apenas que houve “ocorrência” com trem, de forma genérica

ADAMO BAZANI/ARTHUR FERRARI

Um trem da Supervia, no Rio de Janeiro, descarrilou na manhã desta quinta-feira, 26 de outubro de 2023.

A empresa diz apenas que houve “ocorrência” com trem, de forma genérica, mesmo com os questionamentos do Diário do Transporte sobre o descarrilamento.

As partidas da estação Campo Grande com destino a Central do Brasil, estão suspensas.

Todo o ramal Santa Cruz funciona com intervalo de 15 minutos.

Adamo Bazani e Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte