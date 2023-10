Transporte coletivo de Ribeirão Preto tem 23 linhas de ônibus com itinerários alterados a partir desta quinta (26), durante interdição no centro da cidade

Bloqueio acontece na Rua Barão do Amazonas, no trecho entre a Duque de Caxias e a Avenida Dr. Francisco Junqueira

ARTHUR FERRARI

A RP Mobi, responsável pelo gerenciamento do trânsito em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, anunciou que a partid desta quinta-feira, 26 de outubro de 2023, 23 linhas de ônibus do transporte coletivo municipal terão seus itinerários desviados na região central da cidade.

As mudanças acontecem durante a interdição da Rua Barão do Amazonas, no trecho entre a Rua Duque de Caxias e a Avenida Dr. Francisco Junqueira.

Confira as linhas afetadas e os desvios:

Rua Barão do Amazonas:

3 – Noturno Leste

136 – Castelo Branco / Adão do Carmo

204 – City Ribeirão

236 – São José / Adão do Carmo

303 – Bom Pastor

337 – Lagoinha / Ipiranga

373 – Vila Abranches / Ipiranga

437 – Castelo Branco / Vila Amélia

501 – Higienópolis

503 – Recreio das Acácias

602 – Aeroporto Leite Lopes

901 – Norte-Sul 1-A

Desvio a ser cumprido: 3 – 136 – 204 – 236 – 303 – 337 – 501 – 503

Normal até a rua Barão do Amazonas, seguindo pela rua Duque de Caxias, rua Tibiriçá, avenida Dr. Francisco Junqueira (sentido avenida Independência), retomando ao o seu itinerário normal.

Desvio a ser cumprido: 373 – 437 – 602 – 901

Normal até a rua Barão do Amazonas, seguindo pela rua Duque de Caxias, rua Tibiriçá, avenida Dr. Francisco Junqueira (sentido Rotatória Amin Calil), retomando ao o seu itinerário normal.

A RP Mobi alerta que os ônibus das linhas 3 – 136 – 204 – 236 – 337 – 373 – 437 – 503 – 602, que fazem parada para embarque e desembarque no Ponto Nº 690 (Rua Barão do Amazonas, 258 / Itaú) deverão fazê-la no Ponto Nº 332 (Rua Duque de Caxias, 725 / Casas Bahia).

Rua Mariana Junqueira (acesso pela Rua Barão do Amazonas):

As linhas abaixo, que acessam a rua Mariana Junqueira pela rua Barão do Amazonas, deverão cumprir o seguinte itinerário:

608 – Jd. Amália

680 – Jd. Orestes Lopes

708 – Jd. Heitor Rigon

780 – Pq. Dos Pinus

Desvio a ser cumprido: 608 – 680 – 708 – 780

Normal até a rua Barão do Amazonas, seguindo pela rua Duque de Caxias, rua Duque de Caxias, retomando ao o seu itinerário normal.

Os ônibus das linhas 608 – 680 – 708 – 780, que fazem parada para embarque e desembarque no Ponto Nº 3685 (rua Mariana Junqueira, 843), continuarão fazendo suas paradas no Ponto Nº 332 (rua Duque de Caxias, 725 / Casas Bahia) e no Ponto Nº 2 (rua Tibiriçá, 171, entre as ruas Mariana Junqueira e Visconde do Rio Branco.

Rua Mariana Junqueira (acesso pela Rua Visconde de Inhaúma):

Devido à interdição do cruzamento da Rua Mariana Junqueira com a rua Barão do Amazonas, as linhas abaixo, que acessam a Rua Mariana Junqueira pela rua Visconde de Inhaúma, deverão cumprir o seguinte itinerário:

110 – Quintino I

136 – Castelo Branco – Adão do Carmo

210 – Simioni

211 – Expresso Simioni

301 – Avelino Palma

311 – Expresso Avelino

401 – Vila Carvalho

Desvio a ser cumprido: 110 – 136 – 210 – 211 – 301 – 311 – 401

Normal até a avenida Dr. Francisco Junqueira, seguindo por esta até a rua Cerqueira César, rua Cerqueira César, rua Duque de Caxias, retomando ao o seu itinerário normal.

Os ônibus das linhas 110 – 136 – 210 – 211 – 301 – 311 – 401, que fazem parada para embarque e desembarque no Ponto Nº 3685 (rua Mariana Junqueira, 843), deverão fazê-la na rua Cerqueira César, entre as ruas Visconde do Rio Branco e Mariana Junqueira.

Mais informações sobre a operação do serviço de transporte público estão disponíveis no site http://www.rpmobilidade.com.br ou pelo telefone 0800 16 16 001.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte