Plataforma “Outlet de Passagens” celebra quatro anos com crescimento anual de 50%

Criado em outubro de 2019, o Outlet de Passagens chegou ao mercado como solução para clientes que estão em busca de mais economia para viajar e já rendeu uma economia de R$ 9 milhões aos passageiros

ARTHUR FERRARI

Preço de outlet e premium na qualidade. Foi com essa ideia que o Outlet de Passagens foi desenvolvido em outubro de 2019. A plataforma trouxe um modelo inovador ao turismo rodoviário brasileiro, a tarifa opaca, já bastante conhecida no setor hoteleiro, beneficiando o turista que não tem preferência por um hotel específico. Para as viagens de ônibus, a estratégia adotada foi parecida.

Com valores até 50% menores do que um bilhete normal, o viajante escolhe a data, a origem e o destino, mas ao invés de escolher o horário de embarque ou número do assento, seleciona apenas o período e a categoria de poltrona dentre as disponíveis em cada trecho. Ao término da compra, o cliente descobre exatamente a que horas, com qual empresa e em qual poltrona viajará, já com as passagens em mãos.

De lá para cá, a plataforma saiu de 25 mil clientes cadastrados no fim de 2019 para os atuais 270 mil, registrando crescimento anual de 50% até então. A adesão expressiva também tem se refletido em sua utilização. Do total atual de usuários cadastrados, 70% utilizam continuamente o site para viajar. Só em 2023, esse uso já rendeu descontos na ordem de R$ 9 milhões aos clientes.

Novos parceiros e experiência completa

O quarto ano de operações do Outlet de Passagens marcou a chegada de novos parceiros, como a wemobi, startup de viagens que trouxe ao inventário mais alternativas, como a opção de embarcar e desembarcar fora das rodoviárias, somando-se aos trechos já operados pelas marcas que já eram parceiras da plataforma quando foi lançada ao mercado, como as Viações Cometa, 1001, Catarinense, Expresso do Sul, Rápido Ribeirão e Teresópolis. Outra implementação foi a possibilidade de contratar seguros-viagem a partir da plataforma. Isso graças à parceria com a Assist Card, uma das maiores seguradoras de viagem do mundo. Também foram adicionadas novas opções de passeios e experiências com a Destinow, que está presente no Outlet de Passagens há pouco mais de um ano.

“Conseguimos mostrar a outras empresas a efetividade do nosso modelo quanto ao melhor aproveitamento de seus serviços. O principal deles está na otimização da destinação de poltronas, contribuindo para que, por exemplo, um carro que possua um alto número de assentos de categoria premium, algo que naturalmente demanda maiores custos operacionais e de manutenção, esteja com eles sempre ocupados. Do lado do cliente, esse valor agregado se reflete diretamente em ter a melhor experiência possível de viagem pagando um preço muito acessível”, explica Daniel Limena, head do Outlet de Passagens.

Outra novidade foi a implementação de uma plataforma de hospedagens, o Outlet de Hotéis, que assim como de Passagens, foi lançado ao mercado com o intuito de contribuir com a democratização das viagens, ofertando experiências completas com um preço acessível, tudo isso sem abrir mão da qualidade, segurança e conforto.

Para a adição de novos parceiros à plataforma e o lançamento do Outlet de Hotéis, foram investidos pouco mais de R$ 2 milhões. As novidades devem representar um incremento de R$ 8 milhões em receitas ainda em 2023, além de contribuir para que os Outlets (Passagens e Hotéis) tenham um faturamento 55% maior do que o registrado no ano passado.

Para 2024, as expectativas são ainda maiores. Isso porque as hoje independentes plataformas de passagens e hotéis devem ser integradas ainda durante a alta temporada – entre dezembro 2023 e março de 2024. “Essa unificação entre as plataformas nos permitirá oferecer uma experiência completa de viagem aos nossos clientes, com mais praticidade e economia. A ideia é que em apenas um ambiente o usuário consiga fechar vários serviços de turismo – transporte, hospedagem, passeios e seguro-viagem – em uma única plataforma. Com isso, a ideia é reunirmos ainda mais parceiros dentro do nosso ecossistema, a fim de oferecer diversas alternativas para cada tipo de necessidade de nossos clientes”, detalha Limena.

Como viajar com o Outlet de Passagens e se hospedar no Outlet de Hotéis

A plataforma de viagens foi a pioneira no Brasil a operar com “tarifa opaca”. Oferece passagens rodoviárias promocionais o ano inteiro e, com a chegada de novos parceiros, se tornou um marketplace de turismo, ao ofertar tanto a compra de passagens quanto passeios a preços competitivos. O Outlet de Passagens é reconhecido pelo Reclame Aqui com o selo RA 1000, certificado de excelência no atendimento ao cliente dentro da plataforma.

Para a compra de passagens, basta entrar no site e escolher a rota e a data que deseja viajar, além do turno de preferência – manhã, tarde ou noite. Após a finalização da compra, é enviada a confirmação da companhia que irá operar o trecho, o horário exato da saída do ônibus e a poltrona disponibilizada. As saídas são garantidas e as viagens operadas por companhias parceiras que seguem todas as regulamentações dos órgãos responsáveis.

A partir do Outlet de Passagens, surgiu o Outlet de Hotéis para quem já gostava de economizar nos bilhetes rodoviários, mas sem abrir mão de segurança, qualidade e conforto, garantindo acomodações com esses mesmos atributos. São mais de 200 mil tipos de hospedagem ao redor do mundo, que vão desde acomodações econômicas em pousadas e hostels até suítes de luxo em resorts all-inclusive. A plataforma está conectada com as principais redes hoteleiras nacionais e internacionais, como a Accor, Iberostar, Intercity, Mercure e Transamerica, que são referência de qualidade e confiabilidade.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte