Passageiros de trem do Rio de Janeiro registram goteiras dentro da composição da SuperVia nesta quinta (26)

Concessionária interage com usuário nas rede sociais questionando sobre o carro e local, afirmando encaminhar a questão para a área responsável, mas ao Diário do Transporte diz que não houve registro de ocorrência do tipo

ARTHUR FERRARI

Chove forte no Rio de Janeiro e região metropolitana nesta quinta-feira, 26 de outubro de 2023, quando imagens registradas e divulgadas por passageiros dos trens urbanos, operados pela SuperVia, mostram goteiras dentro de um trem.

Em relato publicado nas redes sociais, um usuário afirma ser um trem da SuperVia.

Ao ser procurada pelo Diário do Transporte, a concessionária afirmou que não foi notificada sobre a questão, mesmo com a conta da empresa na rede social “X” tendo respondido o passageiro que fez o relato, o questionando sobre o número do carro em que o vídeo foi registrado e o local onde o trem estava no momento.

Na rede social, a conta da operadora de trens afirma que a informação será “(…) encaminhada para a área responsável para que seja verificado”, mas a assessoria de imprensa afirma que a SuperVia não foi notificada e que não há registro do acontecimento.

No áudio do vídeo postado na rede social ainda é possível escutar o passageiro dizendo “Em São Paulo tem isso? Não tem. Não tem”. (Confira as imagens no final da matéria)

Confira a interação entre o usuário e a concessionária na rede social “X”:

Veja o vídeo:

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte