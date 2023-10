Linhas 414P/10, 524L/10 e 3729/10 são desviadas pela SPTrans na manhã desta quinta (26) na Rua Itapura, Vila Gomes Cardim, Zona Leste da capital

Circulação dos ônibus no local é afetada por queda de árvore

ARTHUR FERRARI

A SPTrans (São Paulo Transporte), responsável pelo gerenciamento das linhas de ônibus da cidade de São Paulo, informou que uma interferência na via na Rua Itapura, Vila Gomes Cardim, Zona Leste da capital, é responsável pelo desvio de tres itinerários na manhã desta quinta-feira, 26 de outubro de 2023.

De acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), a interferência é causada pela queda de uma árvore na altura do número 1525 da via, onde os agentes da companhia ativaram um desvio pela Rua Emília Marengo.

A Subprefeitura da Mooca enviará uma equipe ao local para retirar a árvore e liberar a via, diz a Secretaria Especial de Comunicação da cidade de São Paulo em nota.

Confira os desvios e as linhas:

A SPTrans informa que três linhas de ônibus estão sendo desviadas desde às 4h30 desta quinta-feira (26), no sentido centro: Normal pela Rua Emília Marengo, Rua Maria Otília, Rua Bento Gonçalves, Rua Barão do Serro Largo, Rua Coelho Lisboa, Rua Itapeti, Rua Itapura, prosseguindo normal.

Linhas afetadas:

3729/10 Shop. Aricanduva – Metrô Carrão

414P/10 Vl. Industrial – Term. Norte Metrô Carrão

524L/10 Pq. São Lucas – Metrô Tatuapé

ATUALIZAÇÃO – 7h56:

O desvio de linhas foi desmobilizado por volta das 7h50. As linhas circulam normalmente pela Rua Itapura.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte